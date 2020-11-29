Соболев сделал заявление о ситуации со своей травмой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что проблемы с мениском начались у него два месяца назад, и попросил не искать виноватых в ситуации с его травмой.

23-летний Соболев пропустил матч сборной России против команды Сербии (0:5) в Лиге наций из-за проблем с коленом. После возвращения из национальной команды футболист перенес операцию. Из-за реабилитации нападающий выбыл из строя до конца года.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя травму Соболева, заявил, что у него «претензии скорее к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально».

— Да, действительно у меня были проблемы с мениском, и начались они еще два месяца назад, причем в тот момент, когда я пропускал матчи с «Химками» и «Краснодаром», — цитирует Сорболева «РИА Новости». — Это были последствия мениска, и у меня произошел блок колена... Я начал в течение этих двух недель его закачивать, делал это по 5-6 часов в день. Но мениск — такая травма, что закачивание мышц может помочь, а может и нет. Вот мне не помогло, и пришлось делать операцию. В 90% случаях в итоге все ее делают, кто-то через год, кто-то через два. Я сделал через 3 месяца, потому что уже было три блокады, и мы не стали больше тянуть. В этой ситуации абсолютно никто не виноват.

В сборную я приехал с твердым желанием помочь команде в ноябрьских матчах, занимался в полную силу, тем более что в основном тренировки были восстановительного и тактического характера. В игре с Молдавией вышел на замену, с Турцией остался на скамейке запасных, а в самый неподходящий момент, буквально за полчаса до игры с Сербией, вновь произошла блокада колена, не позволившая мне принять участие в игре. Еще раз повторюсь, не нужно искать виноватых в этой ситуации. Для полного восстановления мне нужно время, с командой начну работу уже на зимних сборах. Надеюсь, что буду показывать игру, достойную уровня как «Спартака», так и сборной России.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.