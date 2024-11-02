Соболев оценил свою игру: «Есть к чему стремиться. Всегда можно лучше»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил свою игру в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).

— Почему не получилось забить?

— Ничего страшного, главное выиграли.

— Ты доволен своей игрой?

— Есть к чему стремиться. Всегда можно лучше.

— Не забил, потому что другие получили травмы. Такая версия есть.

— Да нет... почему.

«Зенит» с 33 очками догнал лидера таблицы РПЛ «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.