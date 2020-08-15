Александр Соболев: «Оба гола «Спартака» отменили по делу»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (2:0) в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ (2:0). Красно-белыми от бровки руководил Андреас Хинкель из-за дисквалификации Доменико Тедеско. В первом тайме арбитры отменили два гола «Спартака».

— Мы уже знали до игры, что Тедеско не будет, — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе. — Конечно, для нас важно, когда он находится на тренерской бровке. Конечно, мы чувствовали, что его не хватает. Но всё же Андре — тоже хороший специалист, они друг друга заменяют, поэтому мы и Андре тоже доверяем. Я думаю, что мы хорошо сыграли.

Гол Понсе? Мы уже так забивали голы, если брать матчи до карантина. С оренбургом я скинул на Понсе примерно так же — он забил. Здесь примерно был похожий момент: я скинул на него, и он замкнул. Ну и в прошлом матче то же самое было.

— Два года отменены из-за ВАР. Как в таких матчах не потерять настрой?

— Когда отменяли первые голы, когда «Уфе» я забил, расстраивались, но сейчас, когда отменяют голы, становимся, так сказать, злее, наверное, и хотим забить еще. С «Ахматом» оба гола отменили по делу. Значит надо забивать больше, чтобы не было никаких проблем. Мы не расстроились. То есть, расстроились, конечно, что их отменили, но играли дальше и забили еще два.