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2 марта, 22:48

Соболев объяснил свою реакцию на замену в матче с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

Форвард покинул поле на 72-й минуте встречи и ушел сразу в подтрибунное помещение, но позже вернулся на скамейку запасных.

«Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100 процентов. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня», — написал форвард в своем Telegram-канале.

Соболев добавил, что гордится одноклубниками, назвав красно-белых настоящей командой.

«Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — отметил Соболев.

26-летний россиянин в этом сезоне провел за «Спартак» 19 матчей, забил 6 мячей и сделал 6 голевых пасов.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
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Ростов – Краснодар
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 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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 - : -
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