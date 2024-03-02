Соболев объяснил свою реакцию на замену в матче с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

Форвард покинул поле на 72-й минуте встречи и ушел сразу в подтрибунное помещение, но позже вернулся на скамейку запасных.

«Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100 процентов. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня», — написал форвард в своем Telegram-канале.

Соболев добавил, что гордится одноклубниками, назвав красно-белых настоящей командой.

«Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — отметил Соболев.

26-летний россиянин в этом сезоне провел за «Спартак» 19 матчей, забил 6 мячей и сделал 6 голевых пасов.