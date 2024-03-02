Зиньковский заявил, что отсутствие Абаскаля на стадионе никак не повлияло на «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абакаля посмотреть матч 19-го тура против «Зенита» (0:0) на базе в Москве.

Напомним, что Абаскаль пропускал игру из-за дисквалификации.

«Повлияло ли, что Абаскаль находился на базе клуба? Нет. Для меня это не имело никакой разницы. Я его видел сегодня утром, на обеде, на установке. Поэтому ничего такого [в его отсутствии на стадионе] я не вижу», — сказал Зиньковский «СЭ».

Красно-белые набрали 31 очко и занимают четвертое место в таблице РПЛ. «Спартак» 10 марта примет «Факел».