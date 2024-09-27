Сильянов: «Севикян и Монтес — это усиления для «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов оценил уровень игры новичков команды Сесара Монтеса и Эдгара Севикяна.
«Севикян и Монтес — это, конечно, усиления для «Локомотива». Эдгар и Сесар — футболисты очень хорошего уровня. С ними комфортно играть», — цитирует Legalbet Сильянова.
«Локомотив» 6 сентября объявил об аренде Севикяна у «Ференцвароша», а 12-го было объявлено о переходе Монтеса из «Альмерии» (контракт до 2029 года).
Источник: Legalbet
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|
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|0
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|
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|
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|4
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|
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|9
|1
|4
|4
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15
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|9
|0
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|7-15
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16
|Факел
|9
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
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|7
|1
|1
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