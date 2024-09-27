Сильянов: «Севикян и Монтес — это усиления для «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов оценил уровень игры новичков команды Сесара Монтеса и Эдгара Севикяна.

«Севикян и Монтес — это, конечно, усиления для «Локомотива». Эдгар и Сесар — футболисты очень хорошего уровня. С ними комфортно играть», — цитирует Legalbet Сильянова.

«Локомотив» 6 сентября объявил об аренде Севикяна у «Ференцвароша», а 12-го было объявлено о переходе Монтеса из «Альмерии» (контракт до 2029 года).