Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко подчеркнул, что негативно относится к разрешению продажи пива на футбольных матчах. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума РФ.

— Как сказал Султан Хамзаев — больше всего расстраивает, что инициатором этого является комитет по спорту и молодежной политике, — цитирует РИА Новости Шлеменко. — Понимаю, что нельзя говорит о заговоре. В этой ситуации деньги решают все. Но я не могу это поддержать, это ужасная новость. Единственное, что могу сказать: эти голосования открыты, и мы можем запоминать тех депутатов, кто продвигает это, и больше за них не голосовать.