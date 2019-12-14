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Александр Шлеменко — о разрешении продажи пива на стадионах: «Ужасная новость»

12:02
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко подчеркнул, что негативно относится к разрешению продажи пива на футбольных матчах. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума РФ.

— Как сказал Султан Хамзаев — больше всего расстраивает, что инициатором этого является комитет по спорту и молодежной политике, — цитирует РИА Новости Шлеменко. — Понимаю, что нельзя говорит о заговоре. В этой ситуации деньги решают все. Но я не могу это поддержать, это ужасная новость. Единственное, что могу сказать: эти голосования открыты, и мы можем запоминать тех депутатов, кто продвигает это, и больше за них не голосовать.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191214/1562389993.html

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