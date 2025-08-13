Шикунов: «Спартак» — самый популярный клуб Восточной Европы. Только эта команда и никакая другая»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Для меня «Спартак» самый популярный. Только этот клуб и никакой другой. Проработал столько лет, видел отношение, когда приезжаешь в другие города и страны. У «Спартака» везде есть фан-клубы — это уникальная команда. Да, были топовые ЦСКА и «Зенит». Но «Спартак» есть «Спартак». От этого никуда не денешься. «Спартак» — самый популярный клуб Восточной Европы», — сказал Шикунов «СЭ».

