Шикунов: «Соболев в этом году совсем другой. Сейчас он в очень хорошей форме»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» оценил форму нападающего «Зенита» Александра Соболева в этом сезоне.

«Соболев совсем другой в этом году. Например, с ЦСКА он один перевернул игру. Соболев сейчас в очень хорошей форме. Дай бог, чтобы и дальше у него все пошло», — сказал Шикунов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний форвард провел пять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.