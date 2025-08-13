Футбол
13 августа, 14:30

Шикунов: «Соболев в этом году совсем другой. Сейчас он в очень хорошей форме»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» оценил форму нападающего «Зенита» Александра Соболева в этом сезоне.

«Соболев совсем другой в этом году. Например, с ЦСКА он один перевернул игру. Соболев сейчас в очень хорошей форме. Дай бог, чтобы и дальше у него все пошло», — сказал Шикунов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний форвард провел пять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Шикунов
  • Симон Вирсаладзе

    Один гол с левого пеналя? Да, в превосходной форме.

    13.08.2025

  • андрей андреев

    Зато все остальные зенитовцы полумертвые. Соболев не может сам себе отдать и ударить по воротам. Он не Пеле и не Марадона, чтобы создать момент из ничего. Зенит сделал стратегичечкую ошибку , набирая бразильцев. Нужен умный игрок, способный одним пасом вскрывать оборону противника. Мало того, эти бразильцы не в состоянии ударит из=за пределов штрафной. Вспоминаю как играли голланды ! Имея всегда в составе высококлассных нападающих, они - если не шло прорвать оборону соперника, били, не стесняясь с 30 метров! 78 год...Голландия - Италия...Голы Брандтса и Хаана с 30 метров Дзоффу!!!

    13.08.2025

  • Андрей

    Шикунов Соболев похож на дерево

    13.08.2025

    • Массалыга — о матче с «Зенитом»: «Нам нужно реабилитироваться за последние результаты»

    Шикунов: «Спартак» — самый популярный клуб Восточной Европы. Только эта команда и никакая другая»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

