Александр Шикунов: "18 клубов в РПЛ? Это хорошо, мы очень мало играем"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал "СЭ" позицию клуба по расширению российской премьер-лиги с 16 до 18 клубов.
Вчера на заседании исполкома РФС это вопрос поднял президент ЦСКА Евгений Гинер. В ближайшее время клубы соберутся, чтобы конкретно обсудить данную идею.
– "Крылья Советов" за расширение лиги? – вопрос Шикунову.
– Дополнительные четыре тура. Хочется посмотреть, как это будет конкретно реализовываться. Это пока предложение, но ясно, что больше матчей, это хорошо. Потому что мы очень мало играем. Большие клубы выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же их игроки задействованы в сборных. Мы, к сожалению, нет.
– Клубов хватит на реализацию этой идеи?
– Посмотрим по ситуации, что будет с экономикой.
– С Ананидзе планируете заключать полноценный контракт? Есть взаимный интерес?
– Дайте нам закончить чемпионат. У нас переходные игры, затем будем решать. (Арман Мкртчян)
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