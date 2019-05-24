Александр Шикунов: "18 клубов в РПЛ? Это хорошо, мы очень мало играем"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал "СЭ" позицию клуба по расширению российской премьер-лиги с 16 до 18 клубов.

Вчера на заседании исполкома РФС это вопрос поднял президент ЦСКА Евгений Гинер. В ближайшее время клубы соберутся, чтобы конкретно обсудить данную идею.

– "Крылья Советов" за расширение лиги? – вопрос Шикунову.

– Дополнительные четыре тура. Хочется посмотреть, как это будет конкретно реализовываться. Это пока предложение, но ясно, что больше матчей, это хорошо. Потому что мы очень мало играем. Большие клубы выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же их игроки задействованы в сборных. Мы, к сожалению, нет.

– Клубов хватит на реализацию этой идеи?

– Посмотрим по ситуации, что будет с экономикой.

– С Ананидзе планируете заключать полноценный контракт? Есть взаимный интерес?

– Дайте нам закончить чемпионат. У нас переходные игры, затем будем решать. (Арман Мкртчян)​

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