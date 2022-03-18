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Селихов: «Спартак» должен рассчитаться с «Нижним Новгородом» за первый круг»

Селихов заявил, что «Спартак» должен рассчитать с «Нижним Новгородом» за первый круг
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал предстоящий матч против «Нижнего Новгорода» в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

— Впереди выездной матч против «Нижнего Новгорода». Знаешь ли ты, что с командами из этого города у «Спартака» очень хорошая статистика?

— Если честно, про статистику не знаю, но у нас есть должок за первый круг и его мы должны вернуть, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Матч с «Нижним Новгородом» пройдет в субботу, 18 марта, начало — в 14:00 мкс.

Первая игра между командами была в августе 2021 года, тогда московский клуб проиграл со счетом 1:2.

Селихов в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Спартак» 9 матчей, из которых один отстоял на ноль.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-aXqiIWryKo

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
1
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
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