Селихов: «Спартак» должен рассчитаться с «Нижним Новгородом» за первый круг»

Селихов заявил, что «Спартак» должен рассчитать с «Нижним Новгородом» за первый круг

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал предстоящий матч против «Нижнего Новгорода» в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

— Впереди выездной матч против «Нижнего Новгорода». Знаешь ли ты, что с командами из этого города у «Спартака» очень хорошая статистика?

— Если честно, про статистику не знаю, но у нас есть должок за первый круг и его мы должны вернуть, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Матч с «Нижним Новгородом» пройдет в субботу, 18 марта, начало — в 14:00 мкс.

Первая игра между командами была в августе 2021 года, тогда московский клуб проиграл со счетом 1:2.

Селихов в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Спартак» 9 матчей, из которых один отстоял на ноль.