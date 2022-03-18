Комбаров: «Инцидент с судейством в матче против «Краснодара» не скажется на игре красно-белых»

Экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак».

«Ждем победы, потому что последняя игра была проигрышная. В любом случае сейчас должны выиграть. Думаю, что инцидент с судейством в матче против «Краснодара» не скажется на игре красно-белых, на судействе — тоже. Судьи и с ВАР допускают ошибки, и без него — тем более. ВАР не всегда помогает рассудить, был ли фол, пенальти или офсайд. Я думаю, что с точки зрения игры, «Спартак» подготовился хорошо, и понимает то, что сейчас победа очень нужна», — добавил Комбаров.

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» пройдет 19 марта на стадионе Нижний Новгород. Начало — в 14:00 по московскому времени.