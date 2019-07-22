Александр Сафонов – о матче "Тамбов" – "Спартак": "Вопросов по безопасности в Саранске пока нет"

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Сафонов рассказал о подготовке стадиона в Саранске к матчу 3-го тура чемпионата России "Тамбов" – "Спартак".

– В Саранске как проходит подготовка к матчу "Тамбов" – "Спартак"?

– Мы предполагаем, что болельщиков гостей будет больше, чем номинальных хозяев. Мы учитываем все факторы. Я думаю, что полиция, МВД республики Мордовия окажет поддержку, будет план мероприятий по обеспечению безопасности. Стадион в Саранске прошёл огонь, воду и медные трубы ещё на Чемпионате мира. Вопросов по безопасности никаких нет, но определенное волнение есть.

– Кого будут выпускать раньше – болельщиков "Тамбова" и "Спартака"?

– "Спартак" не первый раз будет играть в Саранске. На более старом стадионе ещё играли с "Мордовией", матчи проводили нормально. И, насколько я помню, никаких задержаний болельщиков не было. (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)