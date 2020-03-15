Александр Пуцко: «РПЛ надо останавливать»

Защитник «Уфы» Александр Пуцко подвел итоги матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:0) и высказался по поводу возможной приостановке чемпионата из-за коронавируса.

— Сотрудники ЦСКА запретили говорить с вами на поле. Вас предупреждали об этом?

— Нет, мы просто готовились к игре. Знали, что болельщиков больше пяти тысяч нельзя.

— В команде не боялись ехать в Москву?

— Да нет, играем в футбол — чего бояться?

— Вы стабильно отбираете очки у лидеров. В чем секрет?

— Просто все обороняемся, компактно играем, все выкладываются на сто процентов. Доволен, что у лидеров отбираем очки, но нужно и у середняков выигрывать, потому что таблица плотная.

— Евсеев от бровки просил ускорятся, когда тянули время?

— Установки тянуть время не было. Естественно, мы приехали не «на ноль» играть — хотели победить. Наверное, тренеру виднее.

— Каково было играть при пустом стадионе?

— По себе скажу — в игре не обращаешь внимания, сколько зрителей. Когда вообще пустые трибуны, это сразу ощущается, но сегодня ведь были болельщики и поддерживали ЦСКА, и даже наших я слышал чуть-чуть.

— На следующей неделе будет принято решение о приостановке чемпионата?

— Мы, конечно, обсуждаем. Пока никто не понимает, что делать, когда ситуация нормализуется — в Европе также. Подождем, что руководство объявит 17 марта.

— Надо ли останавливать РПЛ?

— Считаю, что надо. Во всем мире чемпионаты остановили. А вот сделать ли паузу или отменить — пусть разберутся. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)