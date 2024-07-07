Агент Ханкича — о трансфере вратаря в «Ростов»: «Очень хотел попасть к Кафанову»
Футбольный агент Тимур Дагуев, представляющий интересы вратаря Хидаета Ханкича, прокомментировал переход своего клиента в «Ростов».
«Хидает провел великолепный сезон за „Ботев“. Еще зимой мы принесли клубу вариант из МЛС. Топ-предложение для нас. Но „Ботев“ отказал. В тот момент произошел небольшой конфликт с руководством на этой почве. Мы договорились, что Ханкич остается, но в контракте прописывается символическая сумма выкупа. Летом мы этой опцией и воспользовались. Я предложил „Ростову“ вариант, Виталий Витальевич Кафанов уже через день дал положительный ответ, мы перешли к сделке. Для самого Хидаета вопрос был закрыт сразу, он очень хотел попасть именно к Кафанову», — приводит слова Дагуева Legalbet.
В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 21 мяч и 12 раз отыграл на ноль в 25 матчах за «Ботев». Ранее вратарь выступал за «Млада Болеслав», «Ваккер», «Аустрию Зальцбург», «Блау-Вайс Линц» и «Ботошани».
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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