Агент Ханкича — о трансфере вратаря в «Ростов»: «Очень хотел попасть к Кафанову»

Футбольный агент Тимур Дагуев, представляющий интересы вратаря Хидаета Ханкича, прокомментировал переход своего клиента в «Ростов».

«Хидает провел великолепный сезон за „Ботев“. Еще зимой мы принесли клубу вариант из МЛС. Топ-предложение для нас. Но „Ботев“ отказал. В тот момент произошел небольшой конфликт с руководством на этой почве. Мы договорились, что Ханкич остается, но в контракте прописывается символическая сумма выкупа. Летом мы этой опцией и воспользовались. Я предложил „Ростову“ вариант, Виталий Витальевич Кафанов уже через день дал положительный ответ, мы перешли к сделке. Для самого Хидаета вопрос был закрыт сразу, он очень хотел попасть именно к Кафанову», — приводит слова Дагуева Legalbet.

В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 21 мяч и 12 раз отыграл на ноль в 25 матчах за «Ботев». Ранее вратарь выступал за «Млада Болеслав», «Ваккер», «Аустрию Зальцбург», «Блау-Вайс Линц» и «Ботошани».