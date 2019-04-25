На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы подсудимому задает адвокат Прилипко:

- Вы били Гайсина?

- Нет. Не было мыслей бить кого-то.

- В "Кофемании" были агрессивны к кому-либо?

- Нет.

- Как вы оказались в следственном комитете?

- 11-го числа я съездил в Москву. Возвращаясь оттуда, мне поступил звонок от Куропаткина. Он звал в ГСУ. Мы побеседовали. Он спросил, планирую ли я скрываться. Я сказал, что нет. Я подъехал вечером самостоятельно. Приехал около 9-10 вечера.

- Там и остались?

- Получается, так.

- Соловчуку извинения приносили?

- Да. И не раз. Я расцениваю ситуацию так: я все же не имел право наносить ему эти два удара. Я сожалею об этом. Я раскаиваюсь.

Далее вопросы задает прокурор:

- Версия о том, куда Соловчуку нанес удар, когда появился?

- Тут мы одинаковым действиям даем разные значения. Когда Кирилла бьют, мы называем это толчком. Когда Павел бьет, называем это ударом.

- Когда появилась?

- Я не помню.

- Когда вы впервые сказали об ударе?

- Не помню. Сейчас я назвал это ударом. Я стоял за Павлом, я не видел некоторые моменты. За несколько месяцев мы много раз исследовали момент, и я видел, что был удар кулаком.

- По поводу удара Кокорину вы сообщали следователю?

- Не помню.

- Это был удар?

- Считаю, что да. (Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале