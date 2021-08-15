Александр Плутник заявил, что стадион «Локомотив» останется в Черкизове

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о работе клуба на трансферном рынке, а также л сужьбе домашнего стадиона московского клуба.

— Все нормально! Усиление центра поля? Мы работаем над этим.

— Проясните ситуацию со стадионом.

— Совершенно понятно, что здесь останется спортивная часть и сам стадион. Будет ли это новое строительство или реконструкция — пока не знаем. Мы обязательно все соберемся и все обсудим.

— То есть стадион не будет снесен?

— Еще раз, здесь останется вся спортивная часть и стадион. Других планов не рассматриваем

— Распродажа в «Локомотиве» имеет место быть?

— Слухи мы не комментируем. Ребята уже по этому поводу высказывались. Трансферное окно открыто. Посмотрим.

— Как вам работается с Цорном и Рангником?

— Мы только начали работать. Проводим прекрасную работу