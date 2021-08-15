Сергей Семак прокомментировал удаление Кузяева в матче с «Локо»

Главный тренер «Зенита Сергей Семак отреагировал на удаление полузащитника Далера Кузяева в начале второго тайма матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Возможно, во втором случае стоило давать желтую не Кузяеву, а в обратную сторону. Правильный ли пенальти в наши ворота? Тут стоит отметить, что снова арбитр обращался к ВАР. Хотя там и до этого были фолы и ничего», — отметил Семак.