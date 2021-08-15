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Сергей Семак прокомментировал удаление Кузяева в матче с «Локо»

19:55
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Главный тренер «Зенита Сергей Семак отреагировал на удаление полузащитника Далера Кузяева в начале второго тайма матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Возможно, во втором случае стоило давать желтую не Кузяеву, а в обратную сторону. Правильный ли пенальти в наши ворота? Тут стоит отметить, что снова арбитр обращался к ВАР. Хотя там и до этого были фолы и ничего», — отметил Семак.

Локомотив — Зенит

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр