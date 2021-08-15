Ольга Смородская: «Локомотив» показал, что будет бороться с «Зенитом» за чемпионство"

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ничьей в матче против «Зенита» (1:1) в 4-м тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравился матч, — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Обе команды показали быстрый комбинационный футбол. Этим матчем «Локомотив» показал, что он будет бороться с «Зенитом» и другими командами за чемпионство. Николич готовит команду под каждого соперника. Мне нравится, как он тренирует. Очень жаль, что «Локомотив» не смог реализовать большинство, победа была близка».

«Локомотив» набрал 8 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.