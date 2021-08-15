Ольга Смородская: «Локомотив» показал, что будет бороться с «Зенитом» за чемпионство"
19:59
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ничьей в матче против «Зенита» (1:1) в 4-м тура Тинькофф РПЛ.
«Мне понравился матч, — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Обе команды показали быстрый комбинационный футбол. Этим матчем «Локомотив» показал, что он будет бороться с «Зенитом» и другими командами за чемпионство. Николич готовит команду под каждого соперника. Мне нравится, как он тренирует. Очень жаль, что «Локомотив» не смог реализовать большинство, победа была близка».
«Локомотив» набрал 8 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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