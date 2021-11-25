Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник после поражения железнодорожников от «Лацио» (0:3) в пятом туре группового турнира Лиги Европы прокомментировал информацию о том, что руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник может покинуть клуб.

«Давайте дождемся завтра. Все будет хорошо», — сказал Плутник.