Александр Плутник — о ситуации в «Локомотиве»: «Все будет хорошо»
25 ноября, 23:23
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник после поражения железнодорожников от «Лацио» (0:3) в пятом туре группового турнира Лиги Европы прокомментировал информацию о том, что руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник может покинуть клуб.
«Давайте дождемся завтра. Все будет хорошо», — сказал Плутник.
63-летний немец в 2019 году был близок к тому, чтобы сменить Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера «МЮ». Тогда норвежец сохранил свой пост. Контракт немца с «Локо» рассчитан на три года.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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