Экс-директор «Локомотива» Киричек: «Интересно, как Рангник уживется с Роналду»

Бывший директор «Локомотива» Алексей Киричек рассказал, что думает о возможном переходе руководителя по спорту и развитию московского клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

«Если это состоится, то очень интересно. Человеку 63 года, большую карьеру закончил, начал консультировать. А тут надо идти в Англию. Понятно, что в Манчестере способны заплатить ему столько, сколько Рангнику положил «Локомотив».

Вероятно, «МЮ» никого не нашли лучше, решили пойти по пути «Челси», когда они пригласили Хиддинка. За эти полгода они ничего не потеряют. А потом выберут нового тренера, либо снова договорятся с Ральфом. Правда, я не могу представить, что Рангник еще и «Локо» будет консультировать. На два фронта он не сможет работать, это странно. Очень удивлюсь, если после назначения в Англию, «Локо» будет уверять, что Рангник остается в клубе. Интересно посмотреть, есть ли неустойка в контракте Рангника с московским клубом, как в случае контракта с Николичем. Инвестиции то в него были вложены очень серьезные», — цитирует Киричека «Чемпионат».