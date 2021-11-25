Вратарь «Локомотива» Гильерме ответил на вопрос о своем здоровье
25 ноября, 23:34
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о своем самочувствии.
«Как здоровье? Более-менее», — сказал Гильерме.
Гильерме получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). У него выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.
Вратарь был вынужден пропустить встречу 5-го тура Лиги Европы с «Лацио» (0:3).
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