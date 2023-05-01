Александр Мостовой: «Буду поступать на получение лицензии тренера»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что вскоре поступит на обучение для получения тренерской лицензии.

— Развивается как-то история с тренерством, лицензией?

— Да, будет сейчас, все будет. Поступать буду (на обучение).

— А когда?

— По-моему, в июне.

— На какую лицензию?

— На самую высокую, Pro.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. На его счету 106 матчей, в которых он забил 34 мяча. В составе «красно-белых» полузащитник дважды становился чемпионом СССР.

После ухода из московского клуба он выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».