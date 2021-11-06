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Мостовой — о Ваноли в «Спартаке»: «Не знаю, кто это, но не удивлюсь, если Витория уйдет»

Мостовой высказался о возможной смене тренера в «Спартаке»
12:59
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что главный тренер красно-белых Руй Витория может покинуть московский клуб в зимнюю паузу.

«Если «Спартак» действительно не поднимется в топ-5 до зимней паузы, то, конечно, разговор будет совершенно другой. Никто не удивится, если Руй Витория уйдет, ну его уберут. В Лиге Европы «Спартак» цепляется, что тормозит сам процесс. Если бы результатов в Европе бы не было, то сейчас бы уже шли разговоры об отставке. Не знаю, что за человек Ваноли. Но там работают агенты, которые рядом с Италией, по итогу привезут своего», — сказал Мостовой «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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