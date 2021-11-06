Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что главный тренер красно-белых Руй Витория может покинуть московский клуб в зимнюю паузу.

«Если «Спартак» действительно не поднимется в топ-5 до зимней паузы, то, конечно, разговор будет совершенно другой. Никто не удивится, если Руй Витория уйдет, ну его уберут. В Лиге Европы «Спартак» цепляется, что тормозит сам процесс. Если бы результатов в Европе бы не было, то сейчас бы уже шли разговоры об отставке. Не знаю, что за человек Ваноли. Но там работают агенты, которые рядом с Италией, по итогу привезут своего», — сказал Мостовой «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.