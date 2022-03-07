Александр Мостовой считает, что о чемпионстве «Зенита» говорить пока рано

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» над «Уфой» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Я понимал, если «Зенит» не забьет быстро, то он будет мучиться. Так и произошло. Но сомнений в победе питерцев не было никаких. «Уфа» просто оборонялась в первом тайме. Только после второго гола они начали создавать моменты. Команды разного уровня. Сейчас такая ситуация, когда говорят об уходе иностранцев. Я бы посмотрел на «Зенит» без легионеров», — сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой считает, что о чемпионстве «Зенита» говорить пока рано.

«Чемпионство «Зенита» в этом сезоне? Да, «Спартак» помог динамовцам потерять очки в борьбе за лидерство. Будем надеяться, что «Динамо» до конца будет пытаться сохранить хорошие результаты. Давайте еще не забывать о ЦСКА. Они сейчас неплохо выглядят с приходом иностранцев. ЦСКА и «Динамо» может догнать. Давайте пока не будем говорить о чемпионстве «Зенита» а подождем 2-3 тура», — добавил Мостовой «СЭ».

«Зенит» набрал 44 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь питерцы опережают идущее на втором месте «Динамо» на пять баллов.

«Уфа» потерпела четвертое поражение подряд. Команда остается в зоне вылета, занимая 15-е место (16 очков).