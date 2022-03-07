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Сегодня, 19:03

«Я бы посмотрел на «Зенит» без легионеров». Мостовой — о победе над «Уфой»

Александр Мостовой считает, что о чемпионстве «Зенита» говорить пока рано
Мария Куцубеева
Корреспондент
Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» над «Уфой» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Я понимал, если «Зенит» не забьет быстро, то он будет мучиться. Так и произошло. Но сомнений в победе питерцев не было никаких. «Уфа» просто оборонялась в первом тайме. Только после второго гола они начали создавать моменты. Команды разного уровня. Сейчас такая ситуация, когда говорят об уходе иностранцев. Я бы посмотрел на «Зенит» без легионеров», — сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой считает, что о чемпионстве «Зенита» говорить пока рано.

«Чемпионство «Зенита» в этом сезоне? Да, «Спартак» помог динамовцам потерять очки в борьбе за лидерство. Будем надеяться, что «Динамо» до конца будет пытаться сохранить хорошие результаты. Давайте еще не забывать о ЦСКА. Они сейчас неплохо выглядят с приходом иностранцев. ЦСКА и «Динамо» может догнать. Давайте пока не будем говорить о чемпионстве «Зенита» а подождем 2-3 тура», — добавил Мостовой «СЭ».

«Зенит» набрал 44 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь питерцы опережают идущее на втором месте «Динамо» на пять баллов.

«Уфа» потерпела четвертое поражение подряд. Команда остается в зоне вылета, занимая 15-е место (16 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Уфа
Голы
Круговой, 50 (1:0), Малком, 67 (2:0)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел (Алип, 78) Клаудиньо Сутормин (Караваев, 46) Юри Алберту (Ерохин, 70) Малком (Мостовой, 86) Дзюба (Сергеев, 70)
Уфа
Беленов Плиев Йокич Журавлев Фищенко (Иванов, 81) Кабутов Тиагу Родригес (Емельянов, 71) Голубев (Никитин, 59) Мрзляк (Камилов, 71) Касинтура Саплинов (Ортис, 59)
Предупреждения
Клаудиньо 53’  -  Камилов 87’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Кобзев (Москва)

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Уфа
7
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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П
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