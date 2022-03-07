Семак рассказал о состоянии полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Клаудиньо, который получил повреждение в конце матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

— Что произошло с Клаудиньо?

— Ничего серьезного. Просто Беленов попал в него, рассек ему немного ногу. Думаю, ничего серьезного нет.

В самой концовке встречи бразилец пытался добить мяч в ворота уфимцев и столкнулся с вратарем Александром Беленовым. После этого Клаудиньо сел на газон и стал показывать на колено. Поле он покидал прихрамывая.