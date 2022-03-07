«Ахмат» — «Рубин: Уткин реализовал очередной штрафной

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он отличился уже на 3-й минуте — 1:0.

Уткин в очередной раз в сезоне забил со штрафного. Он идеально исполнил удар в правый верхний от себя угол.

? Даниил Уткин снова кладет красоту со штрафного. Божественная левая у парня. pic.twitter.com/zuTndjIrEq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 7, 2022

Для Уткина это уже седьмой гол в нынешнем сезоне.