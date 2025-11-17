Александр Мостовой раскрыл разницу между «футбольным» и «нефутбольным» человеком
Экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов по прозвищу Царь пришел на подкаст Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.
Вместе с ведущим подкаста, бывшим игроком сборной России и ЦСКА Сергеем Игнашевичем Мостовой рассказал, чем, по его мнению, отличаются тренеры с футбольным прошлым и без него.
Мостовой: — Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет на бровке.
Игнашевич: — Нефутбольный человек пытается управлять игроками на футбольном поле. 90 минут он пытается что-то донести. А футбольный человек понимает, что ты с бровки не сможешь ничем управлять. И поэтому, оказываясь за бровкой, ты не будешь думать за игроков и управлять ими.
Мостовой: — Плюс не забывай еще, что ты знаешь, что на тебя три камеры направлены. Обрати внимание. Стоит любимый мой Абаскаль и начинает дирижировать. Игра в 50 метрах от него, а рядом три камеры стоят. Он к этой камере и так, и сяк.
Ведущий: — Вы что думаете, это специально?
Мостовой: — Ну конечно! Я сам был несколько раз в таких ситуациях, и я сам так несколько раз специально делал.
Игнашевич: — Это не то что специально, это непонимание того, что это не работает. Если он выбегает к бровке — он хочет помочь. Ты хочешь понять его эффективность.
Ведущий: — А какое вмешательство с бровки поможет?
Игнашевич: — Когда как Алонсо ближнему объясняет, что туда давать не надо, играйте здесь.
Мостовой: — А Абаскаль вообще не понимает. Я бы его послал. Если бы мне Абаскаль все время вот так кричал бы, как он вечно бегал на бровке, я бы его послал на три буквы — и все.
Выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на ВК и на YouTube.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2