Сегодня, 17:50

Александр Мостовой раскрыл разницу между «футбольным» и «нефутбольным» человеком

Экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов по прозвищу Царь пришел на подкаст Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Вместе с ведущим подкаста, бывшим игроком сборной России и ЦСКА Сергеем Игнашевичем Мостовой рассказал, чем, по его мнению, отличаются тренеры с футбольным прошлым и без него.

Мостовой: — Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет на бровке.

Игнашевич: — Нефутбольный человек пытается управлять игроками на футбольном поле. 90 минут он пытается что-то донести. А футбольный человек понимает, что ты с бровки не сможешь ничем управлять. И поэтому, оказываясь за бровкой, ты не будешь думать за игроков и управлять ими.

Мостовой: — Плюс не забывай еще, что ты знаешь, что на тебя три камеры направлены. Обрати внимание. Стоит любимый мой Абаскаль и начинает дирижировать. Игра в 50 метрах от него, а рядом три камеры стоят. Он к этой камере и так, и сяк.

Ведущий: — Вы что думаете, это специально?

Мостовой: — Ну конечно! Я сам был несколько раз в таких ситуациях, и я сам так несколько раз специально делал.

Игнашевич: — Это не то что специально, это непонимание того, что это не работает. Если он выбегает к бровке — он хочет помочь. Ты хочешь понять его эффективность.

Ведущий: — А какое вмешательство с бровки поможет?

Игнашевич: — Когда как Алонсо ближнему объясняет, что туда давать не надо, играйте здесь.

Мостовой: — А Абаскаль вообще не понимает. Я бы его послал. Если бы мне Абаскаль все время вот так кричал бы, как он вечно бегал на бровке, я бы его послал на три буквы — и все.

Выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на ВК и на YouTube.

«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
