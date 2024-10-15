Мостового выписали из больницы. Он пройдет обследование на следующей неделе

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал «СЭ» о своей выписки из больницы.

«Выписали из больницы. Еду домой под напряжением. С одной стороны, хорошо, что выписали. С другой переживаю, как бы остальные камни не двинулись — тревожно. Неделю пропью таблетки, наблюдательный режим, а потом опять обследование. Камни у меня еще есть, будем решать, что делать. Как врачи сказали, камни живут свою жизнь. Еду в машине, на каждой кочке думаю: «Не дай бог опять». Хорошо, что недалеко от больницы отъехал — еще успею развернуться (смеется)», — сказал Мостовой «СЭ».

4 октября Мостовой был госпитализирован из-за камней в почках. Бывший игрок сборной России во время октябрьской международной паузы должен пройти стажировку у Деяна Станковича, который возглавляет «Спартак».