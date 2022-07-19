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Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бруно Фукс.
Фото ПФК ЦСКА

Защитник Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих.

Армейцы опубликовали в официальном клубном Telegram-канале видео, в котором футболист на русском языке говорит: «Привет, я вернулся».

23-летний Фукс пропустил старт сезона из-за воспаления сухожилия, он восстанавливался от травмы у себя на родине, в Бразилии.

Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2020 года. Футболист принял участие в 11 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

Бруно Фукс
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
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