Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА

Защитник Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих.

Армейцы опубликовали в официальном клубном Telegram-канале видео, в котором футболист на русском языке говорит: «Привет, я вернулся».

23-летний Фукс пропустил старт сезона из-за воспаления сухожилия, он восстанавливался от травмы у себя на родине, в Бразилии.

Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2020 года. Футболист принял участие в 11 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.