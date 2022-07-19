Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА
Защитник Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих.
Армейцы опубликовали в официальном клубном Telegram-канале видео, в котором футболист на русском языке говорит: «Привет, я вернулся».
23-летний Фукс пропустил старт сезона из-за воспаления сухожилия, он восстанавливался от травмы у себя на родине, в Бразилии.
Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2020 года. Футболист принял участие в 11 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
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|1
|
7
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|
8
|Химки
|1
|0
|1
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|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
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|1
|
11
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
12
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
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|0-2
|0
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|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
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Оренбург
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|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
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|1
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