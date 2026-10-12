Мостовой раскритиковал «Краснодар»: «Один Глушенков возил его практически весь матч»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:3).

«Мне игра понравилась, был футбол высокого уровня. И если честно, я немного удивлен игрой «Краснодара» — он будто бы не вышел на первый тайм. Да и в целом по матчу было видно, что команда не готова. Там один Глушенков возил его практически всю игру. И это «Краснодару» еще повезло, что «Зенит» не все свои моменты реализовал.

Я считаю, что Мусаеву нельзя списывать все на травмы, так как у того же «Зенита» не все лидеры были в строю. Сейчас весь «Краснодар» не в форме, Кордоба перестал забивать в каждом моменте. Отсюда и все проблемы. Но все равно, на мой взгляд, «Зенит» и «Краснодар» будут до конца бороться за чемпионство. Хотя в то же время у меня есть опасение, что «Краснодар» до зимней паузы может вывалиться из первой тройки. Посмотрим, в общем», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» после 10 матчей чемпионата России расположился на 4-й строчке, набрав 21 очко.

Следующий матч в РПЛ «Краснодар» проведет на выезде против «Локомотива».

(Кирилл Радченко)