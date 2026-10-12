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Лещенко считает, что международная пауза негативно сказалась на Динамо

Лещенко считает, что международная пауза негативно сказалась на «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход бело-голубых на первое место в таблице РПЛ после победы над «Рубином» (1:0) в 10-м туре.

«Неожиданный результат после всех неудач, которые преследовали команду в прошлом сезоне и в начале этого. Но как-то выправились, появилась хорошая атмосфера в команде. «Динамо» немного везет. Вчерашняя игра показала, что проблемы есть. Особенно после сборов, абсолютно на мой взгляд, ненужных, потому что мы не играем на международной арене. Какой смысл собирать сейчас сборную и делать перерывы в момент, когда подходящая погода и можно играть без травм? Я не очень понимаю этого. Сборная, мне кажется, может найти другое время для того, чтобы собираться. Мне кажется, особого интереса это у зрителей не вызывает. Хотя в городах, где они играют, людям интересно.

Мне кажется, что эти сборы расслабили «Динамо», которое вчера выглядело неубедительно. Игры команды, претендующей на первое место, я не увидел. Надеюсь, они соберутся и будут показывать интересный футбол, который был до этого», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 22 очка после 10 туров и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые опережают по дополнительным показателям идущий на второй строчке ЦСКА. На третьем месте расположился — «Зенит» (21 очко).

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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