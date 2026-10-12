Лещенко считает, что международная пауза негативно сказалась на «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход бело-голубых на первое место в таблице РПЛ после победы над «Рубином» (1:0) в 10-м туре.

«Неожиданный результат после всех неудач, которые преследовали команду в прошлом сезоне и в начале этого. Но как-то выправились, появилась хорошая атмосфера в команде. «Динамо» немного везет. Вчерашняя игра показала, что проблемы есть. Особенно после сборов, абсолютно на мой взгляд, ненужных, потому что мы не играем на международной арене. Какой смысл собирать сейчас сборную и делать перерывы в момент, когда подходящая погода и можно играть без травм? Я не очень понимаю этого. Сборная, мне кажется, может найти другое время для того, чтобы собираться. Мне кажется, особого интереса это у зрителей не вызывает. Хотя в городах, где они играют, людям интересно.

Мне кажется, что эти сборы расслабили «Динамо», которое вчера выглядело неубедительно. Игры команды, претендующей на первое место, я не увидел. Надеюсь, они соберутся и будут показывать интересный футбол, который был до этого», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 22 очка после 10 туров и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые опережают по дополнительным показателям идущий на второй строчке ЦСКА. На третьем месте расположился — «Зенит» (21 очко).