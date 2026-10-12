Семин опроверг возможность работы в «Факеле»: «Не имел никаких контактов с Воронежем»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нему от «Факела».

«Я не имел никаких контактов с Воронежем. Впервые слышу об этом интересе. Там очень непростая работа, для меня она сложна. В «Факеле» любят футбол, но в Премьер-лиге у них что-то не то происходит. Выигрывают Первую лигу и в РПЛ становятся мальчиками для битья. Думаю, в этом ошибка руководства», — сказал Семин «СЭ».

Как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», Семин находится в шорт-листе на позицию главного тренера «Факела» после ухода с поста Олега Василенко. После 10 туров РПЛ воронежцы набрали 3 очка и идут на последнем месте в таблице.