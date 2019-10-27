Александр Мостовой: «Просто странно, что выбрали именно Тедеско»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (3:0).

— После 3:0 над «Локомотивом» у вас не закралась мысль, что Тедеско может повторить путь Карреры?

— Даже если он повторит путь Карреры, это не изменит моего мнения о том, как «Спартак» выбирал тренера. Не только Тедеско может повторить путь Карреры. Но и кто-то еще. Я про более взвешенные, обоснованные решения. Повторюсь, никто не ругает самого Тедеско. Просто странно, что выбрали именно его. (Виталий Айрапетов)

Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что «Спартак» не проиграет»