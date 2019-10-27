РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Мостовой: «Просто странно, что выбрали именно Тедеско»

27 октября 2019, 23:48
Теги:

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (3:0).

— После 3:0 над «Локомотивом» у вас не закралась мысль, что Тедеско может повторить путь Карреры?

— Даже если он повторит путь Карреры, это не изменит моего мнения о том, как «Спартак» выбирал тренера. Не только Тедеско может повторить путь Карреры. Но и кто-то еще. Я про более взвешенные, обоснованные решения. Повторюсь, никто не ругает самого Тедеско. Просто странно, что выбрали именно его. (Виталий Айрапетов)

Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что «Спартак» не проиграет»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир