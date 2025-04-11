«Факел» посетил один из ветцентров Воронежа

Представители «Факела» посетили один из воронежских ветцентров с воспитанником клубной академии Даниилом Долей перед первым домашним матчем «Факела-М» в нынешнем сезоне.

День домашних животных в России отмечается 11 апреля.

В ветеринарный центр, где помогают больным животным, были переданы корм и другие необходимые вещи. Также после беседы с сотрудниками учреждения в «Факеле» решили помочь с ремонтом клеток для питомцев, находящихся на лечении.