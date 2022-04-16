Мостовой поддержал слова Кофрие о судействе в России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие о судействе в РПЛ.

«Полностью согласен с Кофрие. Посмотрите, сколько скандальных решений было за последние четыре тура. Шесть из десяти спорных решений точно было не в пользу судей. Впятером судьи не могут разобраться с эпизодом. Манера игры Кофрие? Всегда говорил, что это неплохой защитник. Он с первого тура основной защитник команды, для нашего чемпионата это защитник хорошего уровня», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Кофрие в интервью клубной пресс-службе заявил, что в России судьи очень легко раздают карточки.

Сегодня, 16 апреля, «Спартак» сыграет с «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ. Начало — в 19.00 мск.