Мостовой поддержал идею потолка зарплат в футболе: «Но у нас всегда найдется схема обхода»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«Идея неплохая, конечно. Такие правила — следствие раздутого пузыря, в котором средний русский игрок получает такие суммы, от которых в Европе волосы встают дыбом. Не нужно было раздувать зарплаты, и потолки не пригодились бы. Теперь мы пожинаем плоды этого. Были определенные решения в прошлом, из-за которых теперь такие зарплаты русских игроков в первую очередь.

Но в нашем спорте всегда найдется схема обхода подобных правил. Большие команды, думаю, смогут выйти из этого потолка легко», — сказал Мостовой «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

Денис Клесарев