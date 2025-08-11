Футбол
11 августа, 15:13

Мостовой поддержал идею потолка зарплат в футболе: «Но у нас всегда найдется схема обхода»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«Идея неплохая, конечно. Такие правила — следствие раздутого пузыря, в котором средний русский игрок получает такие суммы, от которых в Европе волосы встают дыбом. Не нужно было раздувать зарплаты, и потолки не пригодились бы. Теперь мы пожинаем плоды этого. Были определенные решения в прошлом, из-за которых теперь такие зарплаты русских игроков в первую очередь.

Но в нашем спорте всегда найдется схема обхода подобных правил. Большие команды, думаю, смогут выйти из этого потолка легко», — сказал Мостовой «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

Денис Клесарев

Александр Мостовой
РПЛ
  • Dmitry Koltsov

    плати,условно Батракову не больше 2х в меяц,условно куи Месси и плати условно 2 меяц

    12.08.2025

  • AZ

    Потолок зарплат хорош во-первых, при закрытых лигах, а во-вторых,когда он достаточно большой, чтобы отпугнуть любых конкурентов из других стран. Если бы условные арабы всерьез начали бы переманивать звезд хоккея, баскетбола, бейсбола, потолок зарплат и там бы быстро убрали.

    11.08.2025

  • Иван Л.

    То есть зарплата условно Батракова раздута, а условно Вендела нет? Сань! проспись! Сколько сделали венделы с энриками и леваями за эти туры? И сколько Батраков, Воробьёв, даже Мостовой, Круговой, Раков? Алё дебилы! Надо ж понимать, что не все.. Хлусевичи. А то: ой блт, русскому переплатили! А неграм мало что купленным за несказнно-бешенное бабло и ни хрена не дающим результа, не переплатили?

    11.08.2025

  • zg

    Ну уж,на комуналку тоже можно!

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    Я бы хлусевичу, денисову, зорину платил только на еду и проезд в метро и электробусе.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Царь зрит в корень!

    11.08.2025

  • Zov5252

    По максимальному губят наш футбол! Делать им во время «изоляции» нечего чтоли? Других проблем не видят?

    11.08.2025

  • Sehrgut

    Накажем...

    11.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Обход санкций - наше все... В хоккее уже такое есть, помогло это кому-то?:joy::joy::joy: К нам и так едут игроки только с пальм слезшие, давайте всех приведем к единому знаменателю (условных ПариНН или Сочи).:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    11.08.2025

  • zg

    В кои то веки полностью согласен с Царем!И ведь реально,большие клубы обойдут,пострадают середняки и малые и пропасть будет еще больше!

    11.08.2025

