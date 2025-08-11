Источник: Минспорта РФ вместе с ужесточением лимита планирует установить потолок зарплат в РПЛ и назначать судей перед матчами

Министерство спорта намерено ужесточить лимит на легионеров, установить потолок зарплат в клубах РПЛ и назначать судей перед матчами, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, в Минспорте считают, что легионеров в заявке должно быть меньше основного состава футболистов (максимум — 10 человек). На поле иностранцев должно быть меньше половины основы (максимум — пять человек). При этом сам лимит не будет меняться в сторону ужесточения минимум пять лет, систему 10/5 хотели ввести с сезона-2025/26, но клубам пошли навстречу и пока не вводили.

Потолок зарплат в РПЛ могут ввести с 2026 года. Ожидается, что будет установлен жесткий контроль за работой клубов, чтобы они не действовали в обход установленных ограничений.

Также в министерстве намерены создать единого оператора судейства, его бюджет сформируют клубы и лиги, а игровые виды спорта будут заказывать услуги именно у этого оператора. В то же время судейские бригады будут назначаться на матчи за два часа до их начала. Планируется, что вопросы квалификации судей будут унифицированы, а вся система оцифрована, чтобы стать прозрачной для всех.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.