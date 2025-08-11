Футбол
Судейство

11 августа, 12:06

Источник: Минспорта РФ вместе с ужесточением лимита планирует установить потолок зарплат в РПЛ и назначать судей перед матчами

Павел Лопатко

Министерство спорта намерено ужесточить лимит на легионеров, установить потолок зарплат в клубах РПЛ и назначать судей перед матчами, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, в Минспорте считают, что легионеров в заявке должно быть меньше основного состава футболистов (максимум — 10 человек). На поле иностранцев должно быть меньше половины основы (максимум — пять человек). При этом сам лимит не будет меняться в сторону ужесточения минимум пять лет, систему 10/5 хотели ввести с сезона-2025/26, но клубам пошли навстречу и пока не вводили.

Потолок зарплат в РПЛ могут ввести с 2026 года. Ожидается, что будет установлен жесткий контроль за работой клубов, чтобы они не действовали в обход установленных ограничений.

Также в министерстве намерены создать единого оператора судейства, его бюджет сформируют клубы и лиги, а игровые виды спорта будут заказывать услуги именно у этого оператора. В то же время судейские бригады будут назначаться на матчи за два часа до их начала. Планируется, что вопросы квалификации судей будут унифицированы, а вся система оцифрована, чтобы стать прозрачной для всех.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
РПЛ
  • Колючий Пушистик

    Судьи на удаленке, норм вариант)

    12.08.2025

  • Спринт

    Министерство спорта России отвечает именно только за развитие спорта в Российской Федерации. При этои государственная структура не имеет права вмешиваться в деятельность любой обшественой структуры, которая действует согласно своего Устава.

    12.08.2025

  • vladmad_75

    В СЭ вообще де.илы что ли? Что за опросник идиотский? На каком это языке? По поводу судей. Дело не в назначениях, а в постоянной путанице в трактовках правил. Вот к примеру. В матче Локо со Спартаком. 1 и тот же эпизод с наступом. Воробьев получает ЖК, а спартаковец... даже не получает предупреждения. При этом мы теряем игрока на следующий матч. При этом, те же ЭСК признуют, что это было ошибкой. Но игрока то мы потеряли! За это кто-то будет отвечать? Пока не наведут порядок в СК, да хоть за 1 минуту до матча назначайте.

    12.08.2025

  • Спринт

    Все наши команды, тов. Пан, предлагают в каждом матче гораздо большую мзду. Хлебные матчи давно "весят" более полумиллиона у.е. тугриков.

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В центре поля стул поставим... Первая строка стиха) В центре - поля суть. Мажич был царю представлен... РФС нагнуть? Нет! Закрыли все ячейки Дюк и Митрофан. Сборная - как та ищейка, Не найдет капкан. А судья - заложник лиха (Лихо здесь рулИт). За ЗП давно не тихо, Громко всем свистит.

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Зачем бегать? В центре поля стул поставим, пусть судят. А Фемида... Это просто 100 из 100.))

    11.08.2025

  • hovawart645

    И ИИ от Грефа!

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    МФЦ - в помощь. Получил в окошке назначение - и вперед.) Будет унифицированный свод спортивных законов - главное, чтобы без грубости.

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Фемида? Уважаю, но как им бегать, если они будут постоянно падать? Лучше тогда стоять и свистеть через равные интервалы.

    11.08.2025

  • Анжиецц

    Все почему-то забыли, что ФИФА очень нервно реагирует на вмешательство государства в дела футбольных федераций. Сразу следуют жёсткие санкции против этих федераций. Так что хотелки банного мальчика так и останутся хотелками. Во всяком случае, в отношении футбола.

    11.08.2025

  • Анжиецц

    Это не подозрение. Это факт.

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    ))) Это да.

    11.08.2025

  • Sergey Sparker

    Да уж! Дегтярев - голова! Жаль мозгов в ней нет.

    11.08.2025

  • Sergey Sparker

    "...судейские бригады будут назначаться на матчи за два часа до их начала." Это как? Будет выглядеть пикантно особенно в тех городах где закрыты аэропорты. В принципе, такое возможно если в лиге будут только московские команды. Но, опять же - пробки. Самый лучший выход - каждая команда имеет свою бригаду судей и всегда возит эту бригаду с собой. За два часа до игры представители команд бросают жребий - кто будеть судить. Победитель получает все. В случае победы судья, наравне с игроками, получает премиальные. Это будет честно и никакой коррупции. Мой совет банному мальчонке абсолютно бесплатен, очень уж жаль его - прожить столько лет при полном отсутсвии мозгов.

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Эх, пан Спринт... Хорошо, если так, да только потянут ли все наши команды такую мзду?

    11.08.2025

  • Иван Л.

    главное без шнурков!:rofl:

    11.08.2025

  • Иван Л.

    правильно! сразу варю звать! че там выдумывать? они в принципе итак щас делают, ну иногда Варя их зовет зачемто

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    вы не совсем понимаете о чем речь процесс разделения на батраковых и буратин и будет оживлять РПЛ и это процесс будет бесконечен батраковы будут уезжать и на их место будут все время появляться другие и это будет борьба на поле или у вас батраковы уедут и все закончится? и больше никто не захочет стать новыми батраковыми?

    11.08.2025

  • kim-1965

    "В то же время судейские бригады будут назначаться на матчи за два часа до их начала" - ЧЕГО? Эх, не лезло бы государство хоть сюда

    11.08.2025

  • Dron56

    Нужно создавать новый Департамент в Министерстве ... Работы прибавится у чиновников. Точка.

    11.08.2025

  • Berkut-7

    Буратины могут хотеть что угодно, но уровнеь таланта не позволит им подняться выше статуса буратин, оин будут играть в рпл не потмоу что будут вкалывать, а потому что оин буратины и никому не будут нигде нужны, вот и всё, а все остальные Батраковы , Пиняевы разьедутся .

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    это так не работает оставшиеся буратины по любому захотят стать =карабасами= тоесть начать вкалывать на поле...что-бы тоже уехать и РПЛ наоборот оживится буратинам будет смысл хорошо играть надо по любому решать вопрос с зарплатами сейчас это спящее болото все всем довольны получают ни за что огромные деньги вы тоже этим довольны?

    11.08.2025

  • zukunft

    В Уставе РПЛ ни слова о Министерстве спорта РФ.

    11.08.2025

  • Berkut-7

    Конечно останутся те, которых называют буратины , вот на них и придёться смотреть, только это недолго будет, рейтинги просмотра упадут довольно быстро, хотя казалось бы куда сильнее падать ,они и так невелики.

    11.08.2025

  • Андрей Беляк

    По лицу министра видно же - ДЕБИЛ. Ему даже рот открывать не нужно, а уж когда это существо начинает говорить - тут уж уши сворачиваются трубочкой

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    ради бога пусть уедут останутся те...кого не позовут в уевропу и будут здесь играть за меньшие деньги и таких будет гораздо больше...чем тех...кого позовут надо оздоравливать РПЛ

    11.08.2025

  • Berkut-7

    Когда узнают про потолок зарплат , сразу ждать будут , просто будут предлагать на 30-40% больше зарплаты и игроки будут уезжать без сожаления.

    11.08.2025

  • efim6010

    Мин.спорта отвечает за развитие всего спорта в стране и в том числе футбола. Поэтому имеет право на контроль функций РПЛ, а также предлагать меры по развитию футбола в стране и РПЛ сответственно.

    11.08.2025

  • Спринт

    И номера отменить, что-б никто не догадалси .. И бутсы что-б у всех были одного сероватого цвета от фабрики "Скороход".

    11.08.2025

  • Спринт

    Лучше установить фиксированную мзду от каждой команды и будет весьма справедливое судейство. А не востребованную мзду от проигравшей команды передавать на личные нужды тов. Дектяреву. Тогда всё судейство будет сразу признано образцовым на уровне государственного Министерства спорта Российской Федерации. Так Пан будет, однако, лучшее .. **

    11.08.2025

  • Спринт

    Каждому судье по кукурузнику с правами на взлёт .. и проблемка решана .. подумал некто Дектярев .. **

    11.08.2025

  • Спринт

    Инициативный дилетант - это хуже ленивого дурака. Некто Дектарев себя показывает полным дундуковм в вопросах той отрасли, которую якобы возглавляет. 1. РФС является общественной организацией и согласно законодательства России руководствуются в своей деятельности своими Уставами. 2. Якобы "потолок зарплат" может вевести только сама РФС, а не государственная организация "Министерство спорта РФ". 3. Судейские структуры могут быть подконтрольными только в рамках своей Федерации данного вида спорта. P.S. Если судейской бригаде в любом виде спорта сообщат о месте и времени очередного календарного матча даже за сутки до начала матча, то они (судейска бригада) не смогут успеть к этому времени. Про якобы 2 (два?!) часа - это бред сивой кобылы, кем этот Дектярев и является.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Да понятно, что судьи будут по видам спорта, но писать же надо правильно, грамотно! Пока что один туман и никакой конкретики.

    11.08.2025

  • Sehrgut

    Ну видать что там тоже не все так просто!!! Жулики и воры власть народу просто так не отдадут!

    11.08.2025

  • Garryman

    "А кто ж его в очистку назначил?"

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    у нас может все закончится непредсказуемо футбол у нас для зарабатывания денег...а не для людей изменить что-то в этом будет очень сложно пока до него никто не смог ничего изменить

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    стать послом без опыта нельзя а как же тогда стать послом:grin:

    11.08.2025

  • Garryman

    Главное,- как говаривал Михаил Сергеевич,- нАчать дело, не представляя, чем оно закончится.

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    он обещал это все сделать правда долго собирался...что-бы начать

    11.08.2025

  • Garryman

    В России опыт необязателен. Стал же глава Газпрома Черномырдин послом России на Украине! Когда страна быть прикажет героем....

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    видимо подразумевается не единый судья на все...а единый оператор судей я тоже пока не понимаю как это будет работать но судьи например на футбол будут футбольные

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    что-то начинать делать волна критики ничего не делать будет та же критика нам не угодишь

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Министерство спорта Российской Федерации и Российская премьер-лига (РПЛ) связаны через отношения контроля и надзора. Министерство спорта является государственным органом, отвечающим за развитие спорта в стране, включая футбол, и, следовательно, имеет определенные полномочия в отношении РПЛ. РПЛ, в свою очередь, является организацией, проводящей соревнования по футболу в рамках профессионального футбола в России. Она подчинена Министерству спорта и обязана следовать его указаниям и нормативным актам в области спорта. Вот конкретные примеры связей: Лимиты на легионеров: Министерство спорта может устанавливать лимиты на количество иностранных игроков, которые могут участвовать в матчах РПЛ, что влияет на трансферную политику клубов. Финансирование: Министерство спорта может выделять финансирование на развитие футбола, в том числе и на поддержку клубов РПЛ. Регулирование деятельности: Министерство спорта может разрабатывать правила и регламенты, обязательные для выполнения РПЛ, например, в области безопасности на стадионах, антидопинговой политики и т.д. Надзор за соблюдением законодательства: Министерство спорта осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области спорта, в том числе и в отношении РПЛ.

    11.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    а их там ждут?

    11.08.2025

  • Мальчиш-Кибальчиш

    Ну и что тут не понятного? На игру будут вызываться три бригады арбитров, перед игрой, сыграют в подкидного.

    11.08.2025

  • Berkut-7

    RIP российский футбол , после потолка зарплат в России не останется никого, кого можно будет называть футбоилстом, останутся буратины в командах, все остальные разбегутся по странам .

    11.08.2025

  • shpasic

    прежде он и в самом деле был почти идиот, но теперь давно уже выздоровел, и потому ему несколько неприятно, когда его называют идиотом.

    11.08.2025

  • Sehrgut

    Стратегия РАЗВИТИЯ на мой взгляд правильная!!! А мелочи ВСЕГДА можно подкорректировать... Работаем - Вперёд Россия :flag_ru:

    11.08.2025

  • hovawart645

    Ну так школа-то самого Вольфовича!

    11.08.2025

  • Олег Кн.

    Нет ничего хуже инициативного дурака. Дурак сам по себе не страшен, а вот инициативный, это беда.

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Вот какой Дегтярев-то хитрый оказался. А мы над ним смеялись.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Секретность будет соблюдена на высшем уровне!

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Точно!))

    11.08.2025

  • hovawart645

    Я и указал - перед)

    11.08.2025

  • lvb

    "Дохлый карп" вышел из комы? Вот что Медведев животворящий делает.. Прям святой)))

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    ))) Лучше до прочтения.

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Или пусть играют в форме одного цвета. Так еще интереснее будет.

    11.08.2025

  • Илья858

    Надо же, кто-то всерьёз обсуждает вбросы от Карпова

    11.08.2025

  • hattabych

    И не будет ничего. 5 лет они дали, чтобы уменьшить число легионеров в заявке с 13 до 10. Ха, да клубы за трансферное окно больше меняют.

    11.08.2025

  • TokTram_

    Передел бабла... Министерские рвут кусок изо рта питерских... Не более.

    11.08.2025

  • TokTram_

    А вот не шутка это...

    11.08.2025

  • hovawart645

    А на ВАРе методист Вася Казарцев попеременно с Мажичем! Заживём!

    11.08.2025

  • hattabych

    Но без справки.

    11.08.2025

  • hattabych

    Тогда надо ВАР везде вводить. А то как они без опыта...?

    11.08.2025

  • hovawart645

    Единый оператор судейства по игровым видам это как? Сегодня волейбольный судья на футбол, а завтра баскетбольный на гандбол? Для гарантии беспристрастности?)

    11.08.2025

  • hattabych

    За 5 лет забудут, что хотели или новое придумают, а скорей всего Дегтярева уволят.

    11.08.2025

  • Корнелий Ш

    Есть подозрение, что т-щ Дегтярев — идиот.

    11.08.2025

  • shpasic

    назначать только дальтоников, чтобы не знали, кто в какой форме

    11.08.2025

  • hovawart645

    Да, наезд на Миллера конкретный.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Вскроете конверт с инструкцией, который перед прочтением следует сжечь!

    11.08.2025

  • hovawart645

    А, ну это в корне меняет дело! Так бы сразу и сказали!!)

    11.08.2025

  • Андрей Краснодарский

    Минспорта будет плотно сотрудничать с Минцифры и Ростехом))

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Предлагаю судьям завязывать глаза во время матчей. Чтобы они не понимали, кто на поле и не могли никому подсуживать.

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    - Судья Иванов, не хотели бы вы слетать в Хабаровск в выходные? - Зачем? - Узнаете за два часа до игры.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Лимит надо ужесточать поэтапно! Потолок тоже. Ну а с судейским оператором - полный бред.

    11.08.2025

  • hovawart645

    За два часа до матча?! Телепортацию уже придумали в Минспорте?

    11.08.2025

  • m_16

    Даже не знаю, как назвать этих людей. Назвать их душевнобольными было бы оскорбительно для душевнобольных.

    11.08.2025

  • sdf_1

    А нас кто чемпионат России по футболу проводит? РФС с РПЛ или министерство? И с чего министерство будет потолок зарплат устанавливать? Деньги на выплаты игрокам, хоть и бюджетные, но поступают не из министерства спорта. И если все свои хотелки министерство установит, то зачем нужны Дюков с Алаевым и Каманцев с Мажичем?

    11.08.2025

  • Ю.Ю.

    Ну, Карпов! Ну, красавчик! Это ж надо такое выдумать! - В то же время судейские бригады будут назначаться на матчи за два часа до их начала. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) В условном Хабаровске вздрогнули сильнее всех.

    11.08.2025

    • Семшов: «Думаю, что со временем «Зенит» выстроит игру и будет набирать очки»

    Дегтярев призвал РПЛ ориентироваться на потолок зарплат в КХЛ
