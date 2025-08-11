Гаджиев: «Спартак» — это «Спартак». А за «Зенит» болеет Санкт-Петербург, один город в мире, и все»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде России.

«Самый популярный — «Спартак», конечно. Ни хрена себе. В 1989 году Шмаров забил киевлянам в предпоследнем туре, где решалась судьба возможного золота. Если бы «Спартак» не выиграл, пришлось бы ехать к «Жальгирису». Тогда «Спартак» мог бы слететь. Шмаров на последней минуте ударил и забил в девятку. Это называется золотым голом Шмарова. Чтоб вы понимали, у нас весь двор в Москве, вся девятиэтажка и все дома напротив — все люди выбежали на улицу и обнимали друг друга. То есть радость была как за сборную, потому что «Спартак» — это «Спартак». А за «Зенит» болеет Санкт-Петербург, один город в мире, и все», — сказал Гаджиев «СЭ».

