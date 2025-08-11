Жуков назвал провальным старт «Спартака» в РПЛ: «Команда плохо подготовилась к сезону»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказался о результатах команды в начале сезона.

«Результаты плохие. «Спартак» явно провалил старт сезона. А впереди предстоят важные матчи. Сначала с «Зенитом», а через несколько туров с ЦСКА. Пока можно сказать, что команда плохо подготовилась к сезону», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 4-го тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.