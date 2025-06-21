Мостовой о возможном переходе Фернандеса в «Торпедо»: «Запутанная история»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе бывшего защитника ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандеса в «Торпедо».

«Запутанная история. Он уже дважды уезжал. А сейчас снова появляется в России. Он хороший футболист, но почему никому не нужен в Бразилии? Каких только историй мы не встречаем в нашем чемпионате. Чему удивляться?» — сказал Мостовой «СЭ».

Марио Фернандес находится без клуба с лета 2024 года. Последним клубом 34-летнего игрока был «Зенит».