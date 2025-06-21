Карвальо высказался о возможном получении паспорта РФ

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо ответил на вопрос «СЭ» о том, предлагали ли ему получить российский паспорт.

«Мне никогда не предлагали российский паспорт. Но, если бы предложили, кто знает, может, я бы принял», — сказал Карвальо «СЭ».

Карвальо играл в ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел за клуб 140 матчей, забил 26 голов и сделал 45 результативных передач.