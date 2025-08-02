Адиев: «Игроки «Крыльев Советов» показали очень профессиональное отношение»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Ростовом» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

«Парни молодцы, за восемь дней три большие игры сыграли плюс дорога. Выдержали. [Показали] очень профессиональное отношение», — приводит слова Адиева пресс-служба главы Самарской области.

«Крылья Советов» (7 очков) одержали вторую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ. В следующем туре самарцы на своем поле примут «Балтику» 9 августа.

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