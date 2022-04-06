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Судейство

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Мостовой: «Качество судейства в РПЛ очень низкое. Нужны судьи, которые играли в футбол»

Александр Мостовой назвал низким качество судейства в РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о судействе в Тинькофф РПЛ.

«Нынешнее судейство в РПЛ, прежде всего его качество — очень низкое. Чуть ли не в каждой игре судьи допускают ошибки, которые напрямую влияют на результат. В судейском корпусе уже поменялось столько лиц: то иностранцы какие-то приезжают, то еще что-то. Ощущение, как будто заграницей в судейском корпусе правила одни, а у нас — другие. Смешно.
Отстранения судей вряд ли помогут. Ситуация может поменяться, когда придут другие люди в судейский корпус. Вышестоящие позиции должны занимать люди, которые играли в футбол. Основная проблема не в том, что судьи не хотят или не могут. Они просто не знают и не понимают многих нюансов. Люди судят по тому, как написано в правилах — это правильно, но споры-то возникают, когда нужно рассудить момент по-футбольному. 90 процентов никогда не играли! У них не хватает понимания игры, судьи не знают тонкостей: где провоцируют, где симулируют. Нужны судьи, которые играли в футбол», — приводит «Чемпионат слова Мостового.

Также Мостовой ответил на вопрос о том, хотел бы он сам стать судьей.

«Пошел бы я в судейство? Может, и пошел бы. Там и деньги хорошие зарабатывают, постоянные обучения проходят. Но в наше время такой возможности не было», — добавил экс-футболист «Спартака» и сборной России.

Ранее ЭСК РФС вынесла решение, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил хавбека «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Также в ЭСК приняли решение, что пенальти за фол на форварде Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) назначен ошибочно, и признали ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2).

По информации «СЭ», сегодня могут отстранить от работы на играх РПЛ трех или четырех арбитров, которые судили матчи 23-го тура чемпионата России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4657285-al-mostovoj-kachestvo-sudejstva-v-rpl-ochen-nizkoe-nuzhny-sudi-kotorye-igrali-v-futbol.html
Александр Мостовой
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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