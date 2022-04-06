Контракт Ерохина с «Зенитом» будет подписан на два года

Новый контракт полузащитника «Зенита» Александра Ерохина с клубом будет подписан на 2 года, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на приближенный к переговорам источник.

Напомним, 5 апреля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что контракты Ерохина и Алексея Сутормина будут продлены.

Полузащитник выступает за питерский клуб с 2017 года. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний Ерохин сыграл за «Зенит» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.