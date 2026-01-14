Мостовой об уходе Баринова из «Локомотива»: «Дима все правильно сделал. В ЦСКА его ценят»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Финансовый вопрос никто не отменял. Это важный вопрос в жизни каждого человека. Баринова не ценили в «Локомотиве», потому что не смогли сделать достойное предложение. Наверное, Дмитрий задержал обиду на клуб, когда ему не сделали такого предложения. Баринов все правильно сделал. Он до конца хотел договориться с «Локомотивом», но не получилось. А в ЦСКА его ценят. Армейцы сто процентов выиграли от этого трансфера, усилив центр полузащиты. А «Локомотив» долго думал — продлевать или не продлевать контракт с капитаном и воспитанником. И в итоге потерял его», — сказал Мостовой «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).