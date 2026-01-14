Мостовой посвятил Карседо стихотворение

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в стихах отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером «Спартак».

«Уже в который раз подряд

В Москву приехал чудо-тренер, говорят.

А мы на это скажем снова:

«В «Спартак» помощником поставьте Мостового!» — сказал Мостовой в видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.