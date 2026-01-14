Мостовой посвятил Карседо стихотворение
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в стихах отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером «Спартак».
«Уже в который раз подряд
В Москву приехал чудо-тренер, говорят.
А мы на это скажем снова:
«В «Спартак» помощником поставьте Мостового!» — сказал Мостовой в видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.
После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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