Стало известно расписание матчей WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026

РПЛ опубликовала календарь четвертого розыгрыша WINLINE Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

Турнир пройдет в круговом формате. В нем примут участие четыре команды — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и московское «Динамо». Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.

3 февраля (вторник)

15:00 мск. «Зенит» — «Динамо»

19:30 мск. ЦСКА — «Краснодар»

6 февраля (пятница)

15:00 мск. ЦСКА — «Динамо»

19:30 мск. «Краснодар» — «Зенит»

10 февраля (вторник)

10:00 мск. «Зенит» — ЦСКА

16:00 мск. «Динамо» — «Краснодар»

Зимний кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».