«Спартак» ищет нападающего на замену Угальде. Форвард может покинуть клуб

Как стало известно «СЭ», «Спартак» активно ищет нападающего в связи с возможным уходом форварда красно-белых Манфреда Угальде. Существует вероятность, что игрок покинет клуб летом.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщал, что «Спартак» отклонил предложение «Фейеноорда» размером 15 миллионов евро за переход Угальде.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. В прошедшем сезоне 23-летний костариканец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач. С 17 голами форвард стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ.