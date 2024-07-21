Александр Мостовой — о Станковиче: «Начинать сезон с поражения в «Спартаке» всегда непросто»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«Сейчас, конечно, не позавидуешь Станковичу. Начинать сезон с поражения, а еще и в «Спартаке» — это всегда непросто. Любой тренер хочет начинать с победы, но сегодня не сложилось. «Оренбург» — домашняя команда, с ними любому клубу тяжело играть. Посмотрим, что будет дальше. Пока рано делать какие-то выводы. После 4-5 туров и поговорим», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В следующем туре красно-белые встретятся в гостях с «Химками». Матч пройдет 28 июля.